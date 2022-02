Animation – Le Tapis des tout-petits Obernai, 15 mars 2022, Obernai.

Animation – Le Tapis des tout-petits Obernai

2022-03-15 10:00:00 – 2022-03-15 10:30:00

Obernai Bas-Rhin

La Médiathèque vous propose une animation pour éveiller les très jeunes oreilles au plaisir des livres et des histoires.

Autour d’un tapis tout doux et coloré, les tout-petits pourront s’installer dans les bras de leurs parents pour des lectures adaptées à leur jeune âge. Au programme : des histoires tendres et drôles pleines de personnages rigolos et de belles aventures. Un moment de douceur à partager pour faire découvrir les livres aux tout-petits ! Animation animée par les bibliothécaires.

Public : enfants de 12 à 24 mois accompagnés d’un adulte (pass sanitaire obligatoire). Durée : 20 min env.

Lectures adaptées aux tout-petits (12-24 mois), autour d’un tapis de lecture.

La Médiathèque vous propose une animation pour éveiller les très jeunes oreilles au plaisir des livres et des histoires.

Autour d’un tapis tout doux et coloré, les tout-petits pourront s’installer dans les bras de leurs parents pour des lectures adaptées à leur jeune âge. Au programme : des histoires tendres et drôles pleines de personnages rigolos et de belles aventures. Un moment de douceur à partager pour faire découvrir les livres aux tout-petits ! Animation animée par les bibliothécaires.

Public : enfants de 12 à 24 mois accompagnés d’un adulte (pass sanitaire obligatoire). Durée : 20 min env.

Obernai

dernière mise à jour : 2021-12-16 par