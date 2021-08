Animation : « Le secret de Philémon, le hérisson » Tour Valéran, 17 septembre 2021, Ligny-en-Barrois.

Animation : « Le secret de Philémon, le hérisson »

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Tour Valéran

### Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir la ville de Ligny-en-Barrois au fil d’énigmes et d’activités ludiques. En famille avec Philémon ! Connaissez-vous les endroits cachés de Ligny-en-Barrois ? Découvrez la cité de l’optique de manière ludique. Au départ du Bureau d’Information Touristique, suivez les énigmes et les diverses activités proposées dans le livret et peut-être parviendrez-vous à percer le secret de Philémon… Au cours de chaque étape, des explications vous seront fournies et en plus, des jeux bonus sont disponibles à la fin du livret et réalisables à la maison.

Tarif préférentiel : 3€, un kit pour toute la famille, disponible au Bureau d’Information Touristique, 7 rue de l’Asile 55500 Ligny-en-Barrois.

Tour Valéran Rue de la tour, 55500 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Meuse



2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:00:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00