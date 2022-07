Animation « Le Rothenbach sous les étoiles »

Loin des lumières de la ville, le Rothenbach offre des ciels propices à l'observation. Après une introduction en salle nous plongerons nos regards dans le ciel nocturne. Avec l'association Astro Aspach. 18h-19h30 : accueil en musique. Temps musical avec le groupe SyBer'nOtes Chant, guitare acoustique, basse. Repas tiré du sac, bar à soupes sur place. À partir de 19h30 – en attendant la nuit. Intervention en salle. La pollution lumineuse, comment y remédier ? Les astres que l'on peut voir et photographier en Alsace. Le matériel à utiliser pour l'observation ou la photo astronomique. Dès la nuit venue : observation du ciel nocturne. Balade la tête dans les étoiles pour visiter le ciel et apprendre à se repérer. Observation aux jumelles et aux instruments de quelques objets célestes remarquables N'oubliez pas de vous inscrire, de vous équiper de bonnes chaussures de marche, vêtements chauds et imperméables…

