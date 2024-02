Animation Le printemps des créateurs Salles-sur-Mer, samedi 6 avril 2024.

La création et l’artisanat sont à l’honneur. Plus de 60 créateurs, artisans et artistes, producteurs . ateliers créatifs et restauration sur place .

2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Logis de l’herroniére 2 rue de l’herroniére

Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine marchmallow.event@gmail.com

