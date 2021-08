Animation « le petit fort des chevaliers » Château de Gombervaux, 18 septembre 2021, Vaucouleurs.

Animation « le petit fort des chevaliers »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gombervaux

### Jeunes écuyers ! Testez votre honneur et votre bravoure lors d’épreuves concoctées par le chevalier de Gombervaux. Toute la journée, les jeunes (et moins jeunes) testent leur bravoure, leur force, leur agilité, leur sagesse lors de jeux et d’épeuvres à faire seul ou en groupe. S’ils sont jugés dignes, peut-être parviendront-ils à se faire adouber dans l’Ordre de Gombervaux et à devenir de véritables chevaliers ! _Zone sous vigilance d’un bénévole de l’association._ _Attention : à l’intérieur du fort et durant toute la journée, les enfants restent sous la responsabilité des parents._

Gratuit. Entrée libre, à partir de 5 ans. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour plus de détails : se référer à notre site internet et nos réseaux sociaux.

Château de Gombervaux Château de Gombervaux, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs Meuse



