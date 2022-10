ANIMATION – LE MUSEUM HANTÉ Nancy, 31 octobre 2022, Nancy.

2022-10-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-01

9 EUR

Ne croyez pas que les musées soient des lieux de calme et de contemplation… Ça, c’est ce qu’ils voudraient bien nous faire croire, car en réalité, rien n’est plus vivant et excitant !

Prenez par exemple le Muséum-Aquarium en période d’Halloween, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui s’y passe : tout un monde subaquatique digne de Vingt Mille Lieux sous les mers s’y donne rendez-vous pour un vrai bal démoniaque, lugubre et exalté ! Les fantômes de l’Orchestre du Titanic y croisent Rusalka et les Filles du Rhin donnant la main aux survivants de l’Atlantide pour des valses endiablées et amphibies. Et prenez garde de ne pas vous faire marcher sur les palmes !

Cette année, c’est au déjanté Bogdan Hatisi qu’il revient de vous faire pénétrer dans ce grand bal des sorcières et des éponges au cours d’une déambulation musicale et fantastique à travers tous les espaces du musée.

Événement en partenariat avec l’Opréra national de Lorraine

Musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine

Concept : Bogdan Hatisi

Arrangements : Stéphane Mège

+33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/agenda/ce-mois-ci

Museum Aquarium 34 rue Sainte Catherine Nancy

