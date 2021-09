Animation : le musée dans tous les sens Nevers, 17 septembre 2021, Nevers.

Animation : le musée dans tous les sens 2021-09-17 – 2021-09-17 Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers Nièvre

EUR Visite commentée et conférence « Le Musée dans tous les sens » à 18h30 (durée 1h) au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS.

Regarder, écouter, ressentir, toucher, sentir…

En famille ou, petits et grands, venez faire l’expérience du musée dans tous les sens.

Sur inscription obligatoire (max. 20 personnes). Gratuit.

Infos au 03.86.57.53.93

museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 57 53 93 https://culture.nevers.fr/musee/

dernière mise à jour : 2021-09-10 par