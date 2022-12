[Animation] Le Carillon de la mer Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

[Animation] Le Carillon de la mer 37 Rue de l'Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

2023-01-11 15:00:00 – 16:00:00

Seine-Maritime Venez découvrir l’atelier : « Fabrication d’un carillon de la mer avec du bois flotté et des

coquillages ! » Pour but de sensibiliser le public à la préservation des ressources marines à la biodiversité pour les générations futures ! A partir de 6 ans. Venez découvrir l’atelier : « Fabrication d’un carillon de la mer avec du bois flotté et des

contact@estrancitedelamer.fr +33 2 35 06 93 20 https://www.estrancitedelamer.fr/

