Animation Land Art Mainvilliers

Mainvilliers

Animation Land Art Mainvilliers, 26 juin 2022, Mainvilliers. Animation Land Art

Mainvilliers Eure-et-Loir

2022-06-26 – 2022-06-26 Mainvilliers

Eure-et-Loir Mainvilliers Animation gratuite. Ouvert à tous.

Ni l’adhésion, ni l’inscription ne sont nécessaires pour participer. Créer avec et dans la nature. Venez créer avec les éléments que nous offre la nature. Chacun réalisera une œuvre individuelle et ensemble création d’une œuvre collective. association.boisville@gmail.com +33 6 50 05 74 98 Animation gratuite. Ouvert à tous.

