Fécamp Seine-Maritime Fécamp Dans le cadre du Printemps des poètes, animation Land art dans le bois du Val aux Clercs, « La balade des 7 ponts » par l’association Ricochets de Lune Le Samedi 19 Mars de 10h à 11h30

