Animation Lancer de hache, 3 août 2022, .

Animation Lancer de hache

2022-08-03 – 2022-08-03

EUR 0 Essayez-vous au lancer de hache sur l’esplanade du Château Moncade ! Une discipline qui demande adresse, force et précision ! Le lancer de hache se pratique avec une double hache à 6 mètres de la cible. Pour les enfants, le lancer s’effectue avec des haches non coupantes. Démonstrations, exposition de haches de guerre et divers casques vous attendent toute la journée.

dernière mise à jour : 2022-03-01 par