Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Scie Venez observer le lâcher de l’impressionnant ballon stratosphérique !

A la suite des animations sur le thème de l’astronomie du 10 août, l’association Pilote & Cie vous propose d’observer le lendemain la nacelle 2021 du ballon stratosphérique lors de son lâcher. Les expériences qui seront incluses dans la nacelle sont les suivantes : · Mesure de la radiation en fonction de l’altitude, · Monitoring des températures extérieure et intérieure et de la pression atmosphérique, · Caméra vidéo à 45° vers le haut pour observer le ciel, · Caméra vers le haut pour observer le ballon et évaluer son diamètre avant éclatement, · Caméra horizontale pour visualiser la rotondité de la Terre. Venez observer le lâcher de l’impressionnant ballon stratosphérique !

