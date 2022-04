Animation : l’abri au coeur de 14-18

2022-04-23 – 2022-04-23 Découvrez les tenues et équipements des soldats allemands et français du Premier conflit mondial avec des reconstitueurs passionnés. Concert samedi 23 avril avec les Grognards de Haute-Alsace, en compagnie des reconstitueurs.

