Abreschviller Moselle Abreschviller Partez pour une chasse aux œufs d’or ! Montez à bord d’un train tracté par une ancienne locomotive à vapeur, les enfants accompagnés du Lapin de Pâques auront 30 min pour retrouver les œufs cachés dans la forêt de Grand Soldat. Parmi eux, des œufs numérotés donnant droit à des chocolats de tailles différentes. Ce jeu est destiné uniquement aux enfants. Pensez à prendre cotre petit panier ! Pour une meilleure organisation, deux parcours sont préparés selon l’âge des enfants. Dates : 17 et 18 avril 2021. Payant à partir de 4 ans. train.abreschviller@wanadoo.fr +33 3 87 03 71 45 https://www.train-abreschviller.fr/ Libre de droits – Gabe Pierce pour Unsplash

