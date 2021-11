Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy ANIMATION LA P’TITE FETE FORAINE – COMPAGNIE MACHTIERN Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

ANIMATION LA P'TITE FETE FORAINE – COMPAGNIE MACHTIERN Nancy, 4 décembre 2021

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04 17:00:00
Village de la Marmaille Place de la Carrière

Nancy Meurthe-et-Moselle Samedi 4 décembre de 11h à 12h, de 13h à 14h et de 16h à 17h, au village de la Marmaille (place de la Carrière). La p’tite fête foraine est une forme humoristique et interactive qui place le public au centre de l’action. Les jeux proposés au public sont mécaniques et visuels et nécessitent pour la plupart dextérité et sens de l’humour ! +33 3 83 85 30 00 https://saint-nicolas.nancy.fr/ Village de la Marmaille Place de la Carrière Nancy

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

