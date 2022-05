[Animation] La pratique du vélo au quotidien Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dieppe Durant cette journée, vous en apprendrez sur la pratique du vélo au quotidien :

– Connaitre les règles concernant le “cédez-le-passage” cycliste et les sas vélo

– Protection contre le vol

– Itinéraires découverte sous forme de livrets rando-photos

– Distribution du guide du cycliste urbain

– Recueil des préoccupations des visiteurs pour améliorer la circulation à vélo dans l’agglo

