ANIMATION « La poussette à histoires »

2022-10-12 – 2022-10-12 Le réseau des médiathêques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités durant toute l’année.

La médiathêque de Frahier propose une animation : « La poussette à histoires », pour les bébés accompagnés de leurs parents ou de leurs nounous. De 9h30 à 10h

Et à 10h30, moment de lecture pour les enfants du périscolaire d’Errevet. dernière mise à jour : 2022-09-23 par

