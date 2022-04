Animation “La nuit de la chauve-souris” à la Maison de la nature et de la pierre sèche

Animation “La nuit de la chauve-souris” à la Maison de la nature et de la pierre sèche, 26 août 2022, . Animation “La nuit de la chauve-souris” à la Maison de la nature et de la pierre sèche

2022-08-26 – 2022-08-26 La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d'animations, aujourd'hui : "La nuit de la chauve-souris". Diaporama, jeu, balade nocturne pour écouter les chauve souris. Réservation auprès de la maison de la nature, venez en famille!

