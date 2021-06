Animation – La nature au bord des chemins Frasne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Frasne.

Animation – La nature au bord des chemins 2021-07-08 – 2021-07-08

Frasne Doubs

EUR 0 De 9h30 à 12h.

Accompagné par François Nicod et Dominique Garnier.

Balade d’environ 2h30, sans difficulté. Les accompagnateurs vous partagent leur passion de la nature encore préservée du massif jurassien : observer, écouter, sentir, toucher, et par fois même savourer, c’est mettre ses sens en éveil. Et quand on devient conscient de la richesse de cette biodiversité on a une envie irrésistible de la protéger.

Entrée libre.

Inscription au Point Information Tourisme de Frasne à partir du 29 juin.

