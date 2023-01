[Animation] La magie des océans Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

[Animation] La magie des océans
Estran-Cité de la Mer
Dieppe
Seine-Maritime

2023-01-18 15:00:00 – 16:00:00

Seine-Maritime Viens jouer au petit scientifique en découvrant la magie des océans à travers des expériences ! A partir de 4 ans. Viens jouer au petit scientifique en découvrant la magie des océans à travers des expériences ! A partir de 4 ans. contact@estrancitedelamer.fr +33 2 35 06 93 20 https://www.estrancitedelamer.fr/ Dieppe

