ANIMATION – LA FÊTE DU PATRON Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

ANIMATION – LA FÊTE DU PATRON Nancy, 2 décembre 2022, Nancy. ANIMATION – LA FÊTE DU PATRON

14 Rue du Cheval Blanc MJC Lillebonne Nancy Meurthe-et-Moselle MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc

2022-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-02 23:00:00 23:00:00

MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc

Nancy

Meurthe-et-Moselle Le patron vous invite à fêter la Saint Nicolas en musique à la MJC Lillebonne ! Venez profiter d’un bon concert dans une ambiance festive et familiale autour d’un bon vin chaud et d’un brasero tout en dégustant les fameuses saucisses/frites de Lillebonne. +33 3 83 36 82 82 MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc Nancy

dernière mise à jour : 2022-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Nancy Meurthe-et-Moselle MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc Ville Nancy lieuville MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

ANIMATION – LA FÊTE DU PATRON Nancy 2022-12-02 was last modified: by ANIMATION – LA FÊTE DU PATRON Nancy Nancy 2 décembre 2022 14 rue du Cheval Blanc MJC Lillebonne Nancy Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle