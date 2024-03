Animation La construction d’un château fort Château de Ranrouët Herbignac, mercredi 24 juillet 2024.

Animation La construction d’un château fort Entre spectacle et conférence ! Un comédien vous invite à partager les secrets d’un chantier de construction au 13ème siècle. Accompagné de la potière du château, Guillaume, maître de l’œuvre, … 24 juillet – 14 août, les mercredis Château de Ranrouët Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-24T10:30:00+02:00 – 2024-07-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-14T10:30:00+02:00 – 2024-08-14T12:00:00+02:00

Entre spectacle et conférence !

Un comédien vous invite à partager les secrets d’un chantier de construction au 13ème siècle. Accompagné de la potière du château, Guillaume, maître de l’œuvre, vous montre les outils et techniques des bâtisseurs.

Une manière interactive et ludique d’aborder le thème passionnant de la construction médiévale.

Tout public

Avec la compagnie Colin Muset et l’atelier Miss terre.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/animation-la-construction-d-un-chateau-fort-herbignac.html »}]

