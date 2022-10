ANIMATION : LA CHASSE AUX BONBONS

ANIMATION : LA CHASSE AUX BONBONS, 27 octobre 2022, . ANIMATION : LA CHASSE AUX BONBONS



2022-10-27 – 2022-10-27 L’équipe de La Fontaine aura caché dans le jardin potager des sacs de bonbons ! Un bon moyen de prendre l’air en se promenant des les allées ;) Tenue d’Halloween exigée et pensez aux bottes (juste au cas où…) Profitez-en pour faire un goûter en famille ensuite au salon de thé : gaufres, cr dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville