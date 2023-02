Animation La Cěpée : Randonnée nature, 30 juillet 2023, Villainville Villainville.

Animation La Cěpée : Randonnée nature

704 Route d’Étretat Villainville Seine-Maritime

2023-07-30 10:00:00 10:00:00 – 2023-07-30 14:30:00 14:30:00

Villainville

Seine-Maritime

Villainville

Une randonnée à la journée pour tisser du lien entre nous et avec la nature !

Tout public.

Durée : 3h30 (2h le matin, 1h de pause le midi et 1h30 l’après-midi).

Difficulté moyenne : peu de dénivelé, randonnée à la journée (prévoir suffisamment d’eau, un encas pour le matin, un pique-nique zéro déchet, une tenue adaptée à la météo et des chaussures de randonnée déjà utilisées).

Rendez-vous sur le parking en fa ce l’école et de la mairie, à Villainville.

Sur inscription par téléphone : 06 40 43 56 25 ou par mail : la.cepee76@posteo.net

Villainville

dernière mise à jour : 2023-02-07 par