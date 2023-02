Animation La Cěpée : Nos plastiques… No plastic !, 23 avril 2023, Montivilliers .

Animation La Cěpée : Nos plastiques… No plastic !

Avenue Charles de Gaulle Montivilliers Seine-Maritime

2023-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-23 12:00:00 12:00:00

Montivilliers

Seine-Maritime

Activités ludiques autour du tri sélectif des déchets, valorisation et recyclage des plastiques. Éveil et initiation à la participation au No Plastic Challenge (avec l’aide technique de l’association No Plastic in My Sea et la participation au No Plastic Challenge).

Tout public.

Rendez-vous à la Maison de quartier des Lombards, avenue Charles de Gaulle, Montivilliers.

Sur inscription par téléphone : 06 40 43 56 25 ou par mail : la.cepee76@posteo.net

