Animation « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Animation « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage, 25 juin 2022, Souleuvre en Bocage. Animation « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin Souleuvre en Bocage

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 12:00:00 12:00:00 Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui : « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle ». Le sol naturel est un milieu de vie dont les habitants fabriquent la fertilité du jardin. Les sorties ont lieu même en cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. Réservation auprès de la maison de la nature, venez en famille! La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui : « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle ». Le sol naturel est un milieu de vie dont les habitants fabriquent la fertilité du jardin. Les… contact@assomnps.com +33 2 33 57 57 79 La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui : « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle ». Le sol naturel est un milieu de vie dont les habitants fabriquent la fertilité du jardin. Les sorties ont lieu même en cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. Réservation auprès de la maison de la nature, venez en famille! MNPS

Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin Souleuvre en Bocage

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin Ville Souleuvre en Bocage lieuville Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin Souleuvre en Bocage Departement Calvados

Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/

Animation « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage 2022-06-25 was last modified: by Animation « la biodiversité du sol et la fertilité naturelle » à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage 25 juin 2022 Calvados Souleuvre-en-Bocage

Souleuvre en Bocage Calvados