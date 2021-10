La Roche-Guyon Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise Animation “La bande dessinée au Château” Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

Val-d'Oise

Animation “La bande dessinée au Château” Château de La Roche-Guyon, 24 novembre 2021, La Roche-Guyon. Animation “La bande dessinée au Château”

Château de La Roche-Guyon, le mercredi 24 novembre à 14:00

Animation enfants : durée de 2h (visite de 30 à 45 min, et atelier de 1h15 à 1h30)

Tarif enfant : 7 € ; tarif accompagnateur : prix du droit d’entrée

Après une introduction au langage et aux effets graphiques de la bande dessinée, les enfants, à partir de leur propre scénario, réaliseront une planche de BD. Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon La Roche-Guyon 1 rue de l’audience Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Guyon, Val-d'Oise Autres Lieu Château de La Roche-Guyon Adresse La Roche-Guyon Ville La Roche-Guyon lieuville Château de La Roche-Guyon La Roche-Guyon