Soucy Soucy Soucy, Yonne Animation karting Soucy Soucy Catégories d’évènement: Soucy

Yonne

Animation karting Soucy, 28 août 2021, Soucy. Animation karting 2021-08-28 – 2021-08-28 Sens Espace Karting Rue des Résistants

Soucy Yonne Le Comité d’animation communale de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes propose une animation karting sur la piste du Sens Espace Karting à Soucy.

Inscription obligatoire. erigual@free.fr +33 3 86 65 19 49 Le Comité d’animation communale de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes propose une animation karting sur la piste du Sens Espace Karting à Soucy.

Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Soucy, Yonne Autres Lieu Soucy Adresse Sens Espace Karting Rue des Résistants Ville Soucy lieuville 48.25765#3.31794