Animation karaoke et les activités de la ferme Cosqueville Vicq-sur-Mer, vendredi 26 avril 2024.

Animation karaoke et les activités de la ferme Cosqueville Vicq-sur-Mer Manche

Karaoke à partir de 20h.

Les activités de la ferme

Chasse au trésor à faire en famille, départ possible en permanence chaque jour d’ouverture (2€/enfant).

Jeux de société et jeux en bois d’extérieur en libre accès.

Les animaux de la ferme (moutons, poneys, basse-cour) promenade autour des parcs en permanence, visite à l’intérieur du parc avec Léo pour les nourrir à 14h30 chaque jour d’ouverture.

Bar et petite restauration (planches, tartines, gaufres, gâteaux) sur place.

Entrée libre et gratuite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26 23:00:00

Cosqueville 1 Lieu-dit Ferme de Renouville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie fermederenouville@gmail.com

