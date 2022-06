Animation Jouets buissoniers Guimaëc Guimaëc Catégories d’évènement: 29620

Guimaëc 29620 Venez apprendre à faire un sifflet, un radeau ou un arc avec ce que la nature nous propose ! Devenez un vrai petit Robinson ! – Inscription obligatoire

– Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo

