Senlis Médiathèque Municipale de Senlis Oise, Senlis Animation jeux video Médiathèque Municipale de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Animation jeux video Médiathèque Municipale de Senlis, 22 janvier 2022, Senlis. Animation jeux video

Médiathèque Municipale de Senlis, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 Sur inscription

Venez défier les bibliothécaires et d’autres joueurs lors de tournois de jeux vidéo. Sur PS4, Switch et Xbox. En partenariat avec l’association Onlan. Médiathèque Municipale de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque Municipale de Senlis Adresse 1 rue Bellon 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Médiathèque Municipale de Senlis Senlis