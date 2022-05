Animation jeux vidéo La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Animation jeux vidéo La Sabline – Médiathèque, 18 mai 2022, Lussac-les-Châteaux. Animation jeux vidéo

le mercredi 18 mai à La Sabline – Médiathèque

En partenariat avec la bibliothèque départementale, la Médiathèque devient un circuit géant de Mario Kart. Inscris-toi vite et viens jouer !

Enfants à partir de 8 ans / Durée : 1 h / Gratuit / Sur inscription

2 sessions pour venir jouer avec l’équipe de la Médiathèque ! La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T15:00:00;2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Animation jeux vidéo La Sabline – Médiathèque 2022-05-18 was last modified: by Animation jeux vidéo La Sabline – Médiathèque La Sabline - Médiathèque 18 mai 2022 La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne