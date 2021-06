Le Bourget-du-Lac Centre de sauvegarde pour la faune sauvage des pays de Savoie Le Bourget-du-Lac, Savoie ANIMATION – Jeux « Sauve qui peut et « Au secours » Centre de sauvegarde pour la faune sauvage des pays de Savoie Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

**Organisé par le CAUE 73 et le Centre de sauvegarde pour la faune sauvage des Pays de Savoie (73)** Selon le temps disponible et le jeu choisi : « Au secours » jeu par équipe. Les enfants doivent mettre en lien les animaux sauvages représentés avec les déchets susceptibles de leur nuire. Une fois les liens mis en place ils doivent justifier leurs choix auprès de l’autre équipe. L’animateur intervient pour confirmer, infirmer ou expliquer autant que nécessaire. « Sauve qui peut » jeu individuel demandant de l’espace (ce jeu peut également être fait par équipe). Des plaquettes représentant des animaux blessés sont disposées dans l’espace (jardin, parc…) Les enfants doivent les chercher, ramener la photocopie de l’animal blessé qui est accroché. L’animateur le questionne sur la photo qu’il a trouvé, lui demande de manipuler la peluche correspondante comme si c’était un animal blessé. Une fois l’animal « soigné », l’enfant reçoit un autocollant représentant l’animal soigné. > Sur un même lieu, il faut compter minimum ¾ d’heure par jeu donc plusieurs classes peuvent se succéder. Il nous faut connaitre le nombre d’enfants pour avoir suffisamment d’autocollants. > Pour chaque jeu, il est plus intéressant d’avoir un petit nombre d’enfants. Les 2 jeux peuvent se faire simultanément en scindant en 2 équipes (par contre il nous faut plus d’animateurs). _**Attention :**_ _> attention : déplacement sur la commune de l’école ou dans un parc voisin – le centre de sauvegarde pour la faune sauvage des pays de Savoie ne disposant pas de réserves visitables_ _> lieu de l’animation à définir entre l’enseignant et le médiateur._ _> les horaires proposés peuvent être adaptés en fonction de la demande._ _> discours adapté à l’âge de l’enfant, du CE1 au CM2._ _> à préciser le nombre d’enfants présents – problème de faune sauvage dans le quartier de l’école._

