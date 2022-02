ANIMATION JEUX Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rieux-Volvestre

ANIMATION JEUX Rieux-Volvestre, 2 mars 2022, Rieux-Volvestre. ANIMATION JEUX BIBLIOTHEQUE MIUNICIPALE 1 RUE DE L’ORT Rieux-Volvestre

2022-03-02 15:00:00 – 2022-03-02 17:00:00 BIBLIOTHEQUE MIUNICIPALE 1 RUE DE L’ORT

Rieux-Volvestre Haute-Garonne Rieux-Volvestre Après-midi jeux à la bibliothèque animé par l’association “Tous en jeu”.

Animation jeux de société par l'association "Tous en jeu"
bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr +33 5 61 98 42 00

Après-midi jeux à la bibliothèque animé par l'association "Tous en jeu".

Pour un moment de plaisir à partager entre amis ou en famille dès 5 ans : vous aimez les jeux de cartes, de stratégie, de mémoire…Cette animation est faite pour vous ! Cette animation est organisée dans le respect des mesures sanitaire en vigueur.

BIBLIOTHEQUE MIUNICIPALE 1 RUE DE L’ORT Rieux-Volvestre

