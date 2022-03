[Animation] Jeux géants Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Ludothèque La Cabane à Jeux, le samedi 9 avril à 10:00 Gratuit. Ouvert à tous. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Parmi les jeux présents, la pêche géante, le taquin, le remonte palet ou encore le puissance 4 seront en accès libre. Un coin motricité pour les enfants de moins de 4 ans sera proposé. Ludothèque La Cabane à Jeux 36 boulevard Victor Hugo à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T17:30:00

