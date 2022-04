Animation – Jeux en famille Aigaliers Aigaliers Catégories d’évènement: Aigaliers

Animation – Jeux en famille Bibliothèque d'Aigaliers 280 route Stéphane Hessel Aigaliers

2022-05-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-02 16:30:00 16:30:00

Aigaliers Gard Gigamic, Qui est-ce ?, Puissance 4, Cochon qui rit, Jeu du loup, Piratatk, Bata-waf, Potomac, Sardines, Dobble.

Tout cela promet des parties endiablées entre petits et grands. L’après-midi se clôturera par un goûter participatif. Bibliothèque d’Aigaliers 280 route Stéphane Hessel Aigaliers

