Salle Ballot, le jeudi 9 décembre à 11:30

– par le Club des Seniors – Spectacle musical de Jean-Bernard Michaud – Chansons françaises – orgue de barbarie – Animation Danses avec DJ André – Repas festif (places limitées – inscriptions jusqu’au 3 décembre) Animation Jeux de société Salle Ballot Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T11:30:00 2021-12-09T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Salle Ballot Adresse Salle Ballot, route de la centrale, Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire lieuville Salle Ballot Ouzouer-sur-loire