Senlis Médiathèque Municipale de Senlis Oise, Senlis Animation jeux de société Médiathèque Municipale de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Animation jeux de société Médiathèque Municipale de Senlis, 22 janvier 2022, Senlis. Animation jeux de société

Médiathèque Municipale de Senlis, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00 La médiathèque se transforme en ludothèque le temps d’un après-midi ! Venez découvrir de nouveaux jeux et partager un vrai moment d’échange. En partenariat avec la boutique Le Repaire des Joueurs Médiathèque Municipale de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque Municipale de Senlis Adresse 1 rue Bellon 60300 Senlis Ville Senlis lieuville Médiathèque Municipale de Senlis Senlis