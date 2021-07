Animation jeux africains Domaine départemental de Méréville, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Mérévillois.

A l’occasion de la 3 ème édition du festival Branches & Ciné, le cinéma s’invite à Méréville. Cette année, le festival fera une escale sur le continent africain, ce projet original porté par l’Office National des Forêts a pour objectif de faire vivre des expériences cinématographiques inédites et mémorables en pleine nature ! Rendez-vous à partir de 19h pour une soirée exclusive : **> 19h à 21h30 : découverte des jeux africains en bois de la société Illudie**. Un animateur sera sur place pour vous guider entre 19h et 21h30. Ces jeux seront accessibles librement et gratuitement. > Pique-nique ouvert à tous avant la séance de Cinéma **> à la nuit tombée : Projection du dessin animé** _**Kirikou et la sorcière**_ de Michel Ocelot Grand prix du long métrage au Festival international du film d’animation d’Annecy en 1999, _Kirikou et la sorcière_ est un classique du cinéma d’animation à voir et à revoir. Un hommage vibrant à l’Afrique de l’Ouest où le cinéaste a vécu une partie de son enfance. Un conte africain d’une grande beauté pour toute la famille !

Entrée libre, gratuite et non limitée

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne



