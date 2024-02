Animation jeunes > Keep talhking and nobody explodes Saint-Lô, samedi 10 février 2024.

Animation jeunes > Keep talhking and nobody explodes Saint-Lô Manche

La médiathèque « La Source » propose une animation à destination du jeune public à partir de 12 ans, intitulée Keep Talking and nobody explodes.

Votre mission enfiler le casque et tenter de désamorcer la bombe.

Le problème c’est que vous ne savez pas comment faire. N’ayez crainte, si les autres joueurs ne la voient pas, ils ont les informations pour éviter le pire. Parlez-vous et la bombe ne sautera pas.

En famille ou entre amis, vivez un moment explosif !

Rdv à l’espace Jeux vidéos.

La médiathèque « La Source » propose une animation à destination du jeune public à partir de 12 ans, intitulée Keep Talking and nobody explodes.

Votre mission enfiler le casque et tenter de désamorcer la bombe.

Le problème c’est que vous ne savez pas comment faire. N’ayez crainte, si les autres joueurs ne la voient pas, ils ont les informations pour éviter le pire. Parlez-vous et la bombe ne sautera pas.

En famille ou entre amis, vivez un moment explosif !

Rdv à l’espace Jeux vidéos. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie mediatheque@saint-lo.fr

L’événement Animation jeunes > Keep talhking and nobody explodes Saint-Lô a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Saint-Lô