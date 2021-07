Hérépian Musée de la cloche et de la sonnaille Hérault, Hérépian Animation Jeune public « Visite sonore du mur de Sonnailles » Musée de la cloche et de la sonnaille Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Musée de la cloche et de la sonnaille, le samedi 18 septembre à 10:00

Le Musée de la cloche et de la sonnaile propose pour les plus petits une visite qui éveillera leur ouïe ! À travers le son des sonnailles, des clarines et des cloches, ils partiront à la découverte de leurs similitudes et de leurs utilisations. Grâce à un jeu ludique et sonore, ils découvriront la culture campanaire.

Réservation conseillée, jusqu’à 5 ans

Une visite qui emporte les enfants à la découverte de la mélodie des sonnailles. Cette visite sonore est dédiée au plus jeunes des visiteurs. Musée de la cloche et de la sonnaille Avenue de la Gare, 34600 Hérépian Hérépian Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00

