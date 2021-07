Alençon La Luciole,scène de musiques actuelles Alençon, Orne Animation jeune public : visite pour les musiciens en herbe La Luciole,scène de musiques actuelles Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Animation jeune public : visite pour les musiciens en herbe La Luciole,scène de musiques actuelles, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Alençon. Animation jeune public : visite pour les musiciens en herbe

La Luciole, scène de musiques actuelles, le dimanche 19 septembre à 16:00

Visite de La Luciole accessible aux plus jeunes. À travers l’explication d’une journée « type » à La Luciole un jour de spectacle, découvrez nos locaux (et coulisses !) mais aussi nos métiers et activités. Quels artistes sont accueillis chaque année ? Où mangent-ils ? Comment s’installent-ils ? Quelles tailles font nos scènes ? Combien de spectateurs fréquentent La Luciole ? Vous deviendrez incollables sur la Scène de Musiques Actuelles d’Alençon et ses trois champs d’action : la diffusion, l’accompagnement et l’action culturelle. La Luciole sera à nouveau ouverte cette année à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et des Journées du Matrimoine en Normandie. Nous vous proposons 4 visites guidées thématiques. La Luciole,scène de musiques actuelles 171 route de Bretagne, 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Luciole,scène de musiques actuelles Adresse 171 route de Bretagne, 61000 Alençon Ville Alençon lieuville La Luciole,scène de musiques actuelles Alençon