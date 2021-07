Lodève Musée de Lodève Hérault, Lodève Animation Jeune public : visite interactive « La roulotte de la Préhistoire » Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

Animation Jeune public : visite interactive « La roulotte de la Préhistoire » Musée de Lodève, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lodève. Animation Jeune public : visite interactive « La roulotte de la Préhistoire »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Lodève

**Une petite roulotte qui contient des silex à toucher, un dolmen reconstitué, des outils préhistoriques, des moulages de crânes… et un médiateur pour tout vous expliquer. Plongez-vous dans la Préhistoire en famille et de façon ludique ! Chaque objet de la roulotte est l’occasion d’expérimenter, et d’apprendre. Un médiateur est présent pour vous guider et vous raconter l’histoire de l’objet, sa fonction, ce qu’il a permis de découvrir…** _Réservation obligatoire auprès du Musée de Lodève._

Sur réservation obligatoire auprès du Musée de Lodève

Une roulotte pleine d’objets à découvrir en famille et un médiateur pour tout vous expliquer ! Musée de Lodève Square Georges Auric, 34700, Lodève Lodève Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de Lodève Adresse Square Georges Auric, 34700, Lodève Ville Lodève lieuville Musée de Lodève Lodève