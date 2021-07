Rouen Hôtel de Bourgtheroulde Rouen, Seine-Maritime Animation jeune public : visite guidée « les animaux fantastiques de l’Hôtel de Bourgtheroulde » Hôtel de Bourgtheroulde Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Hôtel de Bourgtheroulde, le dimanche 19 septembre à 10:00

Des animaux en tout genre se cachent dans cet hôtel Renaissance. Viens nous aider à les trouver et nous te dévoilerons leurs mystères. Visite participative et familiale, guidée par deux étudiantes en Master Valorisation du Patrimoine.

Enfants de 8 à 12 ans.

Visite participative familiale. Hôtel de Bourgtheroulde 15 Place de la Pucelle, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

