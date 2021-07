Rouen Musée des Beaux-Arts Rouen, Seine-Maritime Animation jeune public : visite guidée « A la recherche des légendes perdues ! » Musée des Beaux-Arts Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Musée des Beaux-Arts, le samedi 18 septembre à 10:00

Pendant le confinement, une bibliothécaire a retrouvé un vieux grimoire. À l’intérieur, plusieurs légendes nous racontent Rouen. Mais, certaines d’entre elles sont incomplètes ! Un parchemin nous indique où les retrouver, pouvez-vous nous aider ? Cette visite participative, menée par deux étudiantes en master Valorisation du Patrimoine, amènera petits et grands à redécouvrir la ville à travers 4 légendes. Musée des Beaux-Arts Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

