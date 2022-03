Animation jeune public : stands interactifs et ludiques à Gisacum Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Catégories d’évènement: Eure

le samedi 4 juin à 14:00

o Le Conservatoire des Espaces Naturels vous propose, en famille ou entre amis, de partir à la recherche des trésors cachés de Gisacum ! L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous attend à son stand pour vous donner votre feuille de route. En parcourant le site, vous pourrez alors répondre aux questions et décrypter les indices laissés par les discrets habitants de cet espace naturel hors du commun pour en découvrir toute la richesse. A partir de 6 ans. o Après avoir observé la tonte des moutons, venez fabriquer un, deux ou même trois petits moutons en pompon, avec l’équipe de Gisacum. o Des jeux traditionnels seront mis à disposition à l’entrée du jardin. Venez en profiter pour jouer avec toute la famille. o Une maquilleuse sera également présente sur le site pour la joie des plus petits ! (et des plus grands) Stands interactifs et ludiques en compagnie du Conservatoire des Espaces Naturels, d’Impulsion Fertile, de la Ligue de Protection des Oiseaux et de l’équipe de Gisacum. Jardin archeologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux Eure

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

