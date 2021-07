Saint-Antonin-Noble-Val Salle les Thermes Saint-Antonin-Noble-Val, Tarn-et-Garonne Animation Jeune public « Solal et le Centaure » Salle les Thermes Saint-Antonin-Noble-Val Catégories d’évènement: Saint-Antonin-Noble-Val

Salle les Thermes, le vendredi 17 septembre à 20:30

Composition et écriture : Bertrand Lavaud-Bach Nirina Betoto : violon Virginie Bretagne : basson Patricia Venissac : percussions Hugo Schmidt : saxophones Bertrand Lavaud-Bach : piano Avec les comédiens : François Henri Soulié et Guillaume Doireau À partir de 5 ans En rentrant de l’école le jeune Solal passe devant la sculpture du Centaure Chiron, curieusement, elle se met en mouvement et commence à lui parler. À travers les récits du Centaure, Ce conte sur la mythologie grecque nous emmène en musique et en image sur les traces d’Hercule, de Persée, d’Andromède et d’autres héros mythologiques. Dans le cadre des « Résonances », découvrez un conte sur la mythologie grecque, en musique et en image. Salle les Thermes 15 Boulevard des Thermes, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

