A partir de 18h30, enfants et parents sont invités à venir en pyjama pour cette deuxième édition de la soirée pyjama du musée de l’horlogerie. Après être partis à la découverte des collections du musée et avoir retrouvé les doudous perdus, les participants pourront assister, à partir de 19h, à de superbes contes … du Canada. Evasion garantie !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Partez à l’assaut du musée accompagnés de vos doudous préférés avant de vous installer pour écouter un conte. Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

