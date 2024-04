Animation jeune public : sieste musicale et contée Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Évreux, dimanche 2 juin 2024.

Animation jeune public : sieste musicale et contée Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 13h30 Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Durée 45 min.

Les petits amènent leur doudou et chacun apporte sa couverture, son coussin et une ombrelle pour rêver en se laissant bercer par les mots et les notes. Un temps de relaxation ouvert à tous !

Musée d’art, d’histoire et d’archéologie Esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie https://www.evreuxportesdenormandie.fr/470-musee-d-art-histoire-et-archeologie-d-evreux.htm [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 31 81 90 »}]

©Simon Bouttard