Perpignan Palais des rois de Majorque Perpignan, Pyrénées-Orientales Animation Jeune public « Patrimoine pour tous » animé par un agent du monument Palais des rois de Majorque Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Animation Jeune public « Patrimoine pour tous » animé par un agent du monument Palais des rois de Majorque, 18 septembre 2021, Perpignan. Animation Jeune public « Patrimoine pour tous » animé par un agent du monument

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais des rois de Majorque

– visite virtuelle du palais des rois de Majorque : [[https://visitezlepayscatalan.fr/palais-des-rois-de-majorque/](https://visitezlepayscatalan.fr/palais-des-rois-de-majorque/)](https://visitezlepayscatalan.fr/palais-des-rois-de-majorque/) – exposition virtuelle « Les dates-clés en images : les Pyrénées-Orientales » : [[https://fr.calameo.com/read/005353458c35294c432d7](https://fr.calameo.com/read/005353458c35294c432d7)](https://fr.calameo.com/read/005353458c35294c432d7) – exposition virtuelle « Le palais des rois de Majorque : les couleurs du temps » : [[https://fr.calameo.com/read/0053534580ae6064e4f47](https://fr.calameo.com/read/0053534580ae6064e4f47)](https://fr.calameo.com/read/0053534580ae6064e4f47) – exposition virtuelle « Le palais des rois de Majorque : l’histoire d’une renaissance » : [[https://fr.calameo.com/read/005353458c173190b658a](https://fr.calameo.com/read/005353458c173190b658a)](https://fr.calameo.com/read/005353458c173190b658a) Concours de puzzles et de jeux de Memory® sur la table tactile équipée d’un système de vidéoprojection et atelier « Cubes-puzzles ». Palais des rois de Majorque rue des Archers, 66000 Perpignan Perpignan Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-19T20:00:00 2021-09-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Palais des rois de Majorque Adresse rue des Archers, 66000 Perpignan Ville Perpignan lieuville Palais des rois de Majorque Perpignan